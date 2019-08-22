Küçük Esnaf filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Küçük Esnaf filminin konusu şöyle: Kendi halinde yaşayan küçük esnaf mafyaya bulaşırsa ne olur? Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar’a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez.
Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor. Film küçük hayatlar yaşayan iki insanın büyük belalara bulaşıp yakınlaşmasını konu almakta.
Senaryoya imza atan İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'la birlikte Gupse Özay ve Cengiz Bozkurt da filmin başrollerinde. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı Küçük Esnaf birbirinden eğlenceli karakterler ve komik hikayesiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
KÜÇÜK ESNAF FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil