Küçük Ortak konusu ne? Küçük Ortak filmi oyuncuları kimler?

Romantik komedi filmi severlerin beğeni ile izleyeceği Küçük Ortak filmi bu akşam TV’de yayınlanacak. Küçük bir kız çocuğu etrafında şekillenen hikayenin anlatıldığı filmin başrolünde Keremcem ve Gizem Karaca yer alıyor.

KÜÇÜK ORTAK KONUSU

Reklam yazarı olarak bir ajansta çalışan Ceren'in hayatı, şartlar gereği hayatına giren Ayşe isimli küçük çiçek satıcısı sayesinde değişir. Ceren geleceği parlak bir reklam yazarıdır. Çalıştığı reklam ajansından Sarı Güç adlı reklam ajansına transfer olmuştur. Fakat şirketin yönetim kurulu başkanı Selim'in genelde Avrupa da olmasından dolayı kendisiyle yeni tanışmıştır. Selim'in Avrupa'dan dönüşü şirkette büyük bir konkur hazırlığını da beraberinde getirir. Dünya markası olmak isteyen Cici markası çalışacağı yeni ajansı seçmek için harekete geçer. Sarı Güç'ün konkura yeterliliğini ölçmek için ilk önce ajansı ziyaret edeceklerdir. Selim, Ceren'i tanımadığı için bu aşamada ajansın diğer yazarı olan Emel'e görev verir. Firmanın sahibi Meral geldiğinde hem Ceren hemde Emel sunum yapacaklardır. Fakat Meral'in çalışmak istediği ajansta tek istediği şart kampanyadakilerin çocuk sahibi olmasıdır. Ceren ne yazık ki bu durumu duyduğunda yalan söylemiştir. Selim ise yalan söylenmesine ve çocuklara karşı tahammül edememektedir.

KÜÇÜK ORTAK OYUNCULARI

Küçük Ortak filmi oyuncu kadrosunda Keremcem, Gizem Karaca, Nergis Kumbasar, Serra Yılmaz, Enis Arıkan, Sibel Melek Arat yer alıyor.