‘Küçük Osman’ Emir Berke Zincidi büyüdü

Henüz 4 yaşındayken 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'küçük Osman' karakteriyle izleyenlere duygusal anlar yaşatan Emir Berke Zincidi büyüdü. 16 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafı takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekran macerasına 2010 yılında ‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisiyle başlayan ve duygusal sahnelerle izleyenleri gözyaşlarına boğan ‘küçük Osman’ liseli oldu.

10’uncu sınıfa giden Emir Berke Zincidi, şu sıralar biri dijital diğeri ulusal kanalda olmak üzere iki proje için görüşmelere başladığını söyledi.

Oyuncunun menajerliğini üstlenen babası Berkant Zincidi, oğlunun tekrar ekrana dönmesi için büyümesini beklediklerini belirtti:

“Emir, genç bir delikanlı oldu. 1 yıldır spor yapıyor. Bir kolej işiyle ekrana dönmeyi planlıyor. Liseli bir genci canlandıracak.”

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ 2010 yılında yayına girmiş ve 3 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Muhammet Uzuner, Wilma Elles, Mete Horozoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Aras Bulut İynemli, Gün Koper, Mine Tugay, Meral Çetinkaya, Farah Zeynep Abdullah ve Elçin Sangu gibi isimler rol almıştı.

İlginizi Çekebilir Ünlü manken Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi: Sarma yaptı