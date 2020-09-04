Küçülen Hayatlar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

KÜÇÜLEN HAYATLAR FİLMİ KONUSU
Dünya nüfusunun kontrol edilemez boyutlarda artışı, bilim insanlarını bir çözüm arayışına itmiştir. Sonunda Norveçli bilim insanları, dahiyane bir fikri başarıyla uygulamaya sokmuştur: Buna göre insanların bedenlerini çok küçük boyutlara indirgeyerek dünyadaki yer ve kaynak tüketimini minimuma indirmek mümkün olmuştur. Aynı zamanda ‘küçültülmüş’ insanların dünyasında para çok daha değerli, yaşam çok daha rahat ve kolay gözükmektedir. Böyle bir hayatın çekiciliğine kapılan Paul (Matt Damon) ve Audrey (Kristen Wiig) çifti de ‘küçültülmeye’ karar verir.
KÜÇÜLEN HAYATLAR OYUNCULARI
Başrollerinde sevilen oyuncular Matt Damon, Kristen Wiig ve Christoph Waltz’un yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexander Payne oturuyor. Senaryoyu ise Payne ile birlikte Jim Taylor kaleme aldı.