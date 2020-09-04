Küçülen Hayatlar filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Başrolünde Matt Damon'ın yer aldığı bilimkurgu türündeki Küçülen Hayatlar filminde Paul Safranek ile karısı Audrey daha iyi bir hayat vaadiyle küçülmek üzere Omaha'daki stresli hayatlarını terk etmeye ve yeni, küçültülmüş bir topluluğa katılmaya karar verirler.

KÜÇÜLEN HAYATLAR FİLMİ KONUSU

Dünya nüfusunun kontrol edilemez boyutlarda artışı, bilim insanlarını bir çözüm arayışına itmiştir. Sonunda Norveçli bilim insanları, dahiyane bir fikri başarıyla uygulamaya sokmuştur: Buna göre insanların bedenlerini çok küçük boyutlara indirgeyerek dünyadaki yer ve kaynak tüketimini minimuma indirmek mümkün olmuştur. Aynı zamanda ‘küçültülmüş’ insanların dünyasında para çok daha değerli, yaşam çok daha rahat ve kolay gözükmektedir. Böyle bir hayatın çekiciliğine kapılan Paul (Matt Damon) ve Audrey (Kristen Wiig) çifti de ‘küçültülmeye’ karar verir.

KÜÇÜLEN HAYATLAR OYUNCULARI

Başrollerinde sevilen oyuncular Matt Damon, Kristen Wiig ve Christoph Waltz’un yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Alexander Payne oturuyor. Senaryoyu ise Payne ile birlikte Jim Taylor kaleme aldı.