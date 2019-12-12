Kuklalı Köşk, televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Oyuncu kadrosunda Kadir Çöpdemir, Serkan Şengül, Ali Uyandıran ve Asena Tuğal'ın yer aldığı filmde hırsızların Müşfik amcanın evine girip kuklaları çalmak istemesi ile maceranın fitili ateşleniyor. İşte Kuklalı Köşk filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Kuklalı Köşk filminin konusu şöyle gelişiyor: Büyük bir köşkte yaşayan Müşfik Amca'nın bir akşam arkadaşlarının davetine katılması, beklenmedik olayların gelişmesine neden olur. Müşfik'in evine girmeyi planlayan Behçet ve Riko adındaki hırsızlar, onun evden ayrılmasıyla birlikte planlarını uygulamaya koyulur.

Hırsızlar evde kimsenin olmadığını düşünmektedir ancak bilmedikleri çok önemli bir şey vardır. Müşfik, evden giderken köşkü kuklalara emanet etmiştir. Eve hırsızların girdiğini gören kuklalar, evi hırsızlara karşı savunmaya başlar. Karşılarında birden canlı kuklaları görünce ne yapacaklarını şaşıran Behçet ve Riko, kuklaların daha çok para edeceğini düşünüp, onları kaçırmaya karar verir. Ancak bunu yapmak, sandıkları kadar kolay olmayacaktır.

KUKLALI KÖŞK FİLMİNİN OYUNCU KADROSU