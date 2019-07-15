Kule Soygunu filmi oyuncuları kimler? Kule Soygunu konusu ne?

Kule Soygunu filmi sinemada yakaladığı başarının ardından televizyonda ekrana gelecek. Bu akşam filmi izlemek isteyenler Kule Soygunu filmi oyuncu kadrosu ve konusunu merak ediyor. Kule Soygunu filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Ben Stiller ve Eddie Murphy’nin başrollerde olduğu Kule Soygunu filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kule Soygun’unun yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. İşte Kule Soygunu filmi konusu ve oyuncuları…

KULE SOYGUNU OYUNCULARI KİMLER?

Ben Stiller … Josh Kovaks

Eddie Murphy … Slide

Casey Affleck … Charlie

Alan Alda … Arthur Shaw

Matthew Broderick … Mr. Fitzhugh

Stephen McKinley Henderson … Lester

Judd Hirsch … Mr. Simon

KULE SOYGUNU KONUSU

Josh Covacs (Ben Stiller), New York’ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur’un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır!

Josh ve ekibi Arthur’dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide (Eddie Murphy)'ı ekibe dahil edip, Arthur'un dairesinde saklandığına emin oldukları ‘şeyi’ çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır…