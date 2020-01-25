Kung Fu Panda 2 konusu ne? Kung Fu Panda 2 oyuncuları kim, kimler seslendirdi?

Jennifer Yuh Nelson tarafından yönetilen Kung Fu Panda 2, Po’nun başından geçen maceraları anlatıyor. İşte Kung Fu Panda 2 hakkında merak edilenler…
FİLMİN KONUSU
Kızgın beşli durdurulamaz gizli bir silah ile Çin’i ve Kung Fu’yu yok etmeye çalışan kötü bir adamla savaşıyor. İlk filmdeki kahramanımız Po yine baş rolde karşımıza çıkıyor. Kızgın beşli bu silahı durdurmak üzere Çin’e doğru yolculuğa çıkarlar. Fakat kahramanımız Po, Kung Fu’yu durduracak bu silahı nasıl durdurabilir? Tabii ki bunu geçmişinde aramalıdır ve esrarengiz güçlerini ancak bu şekilde ortaya çıkaracaktır.
KİMLER SESLENDİRDİ?
İngilizce seslendirme
Jack Black – Po
Michelle Yeoh – Falcı
Danny McBride – Kurt Patron
Gary Oldman – Lord Shen
Dustin Hoffman – Şifu
Angelina Jolie – Usta Kaplan
David Cross – Usta Turna
Seth Rogen – Usta Mantis
Jackie Chan – Usta Maymun
Lucy Liu – Usta Engerek
James Hong – Bay Ping
Dennis Haysbert – Usta Fırtına Öküz
Jean-Claude Van Damme – Usta Timsah
Victor Garber – Usta Gürleyer Gergedan
Türkçe seslendirme
Okan Yalabık – Po
Bedia Ener Öztep – Falcı
Fatih Özacun – Kurt Patron
Aydoğan Temel – Lord Shen
Köksal Engür – Şifu
Deniz Uğur – Usta Kaplan
Altan Erkekli – Usta Turna
Kadir Çermik – Usta Mantis
Murat Aydın – Usta Maymun
Deniz Çakır – Usta Engerek
Ahmet Eres – Bay Ping
Galip Erdal – Usta Fırtına Ökuz
Melih Ceylan – Usta Timsah
Ege Aydan – Usta Gürleyen Gergedan