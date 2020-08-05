Kung Fu Panda 3 seslendirmeyi kim yapmıştır? Kung Fu Panda 3 konusu nedir?

Ailecek keyifle izlenebilecek filmlerden biri olan Kung Fu Panda serisi, üçüncü filmi ile ekranlarda olacak. Kung Fu ustası olmak için yola çıkan Po, ustası Shifu'nun emekliye ayrılmasıyla hocalık yapmaya başlar, ancak bu sandığından çok daha zorlu bir görevdir. İşte çok sevilen animasyon filmi Kung Fu Panda filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Yönetmenliğini Alessandro Carloni ve Jennifer Yuh Nelson birlikte yaptığı ve 2016 yılında vizyona giren Kung Fu Panda 3 filmi, bu akşam ekranlarda yayınlanıyor. En sevilen animasyon filmi ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

KUNG FU PANDA 3 KONUSU

Mükemmel bir Kung-fu ustası olabilmek için yolculuğuna devam eden Po, ustası Shifu’nun emekliye ayrılmasıyla hocalık yapmaya başlar, ancak bu sandığından çok daha zordur. Bu esnada gerçek babası Li ile karşılaşır. Li ile keyifli zaman geçirirken kötü kalpli Kai, bütün kung-fu ustalarını yenerek onların güçlerini çalmaya başlar. Po’nun tek çaresi, sadece pandaların yaşadığı bir dağ köyüne giderek buradaki eğlenceyi seven ve sakar pandalara kung-fu öğretmek olacaktır.

KUNG FU PANDA 3 SESLENDİRME

Jack Black … Po (Okan Yalabık)

Bryan Cranston … Li (Tarkan Koç)

Dustin Hoffman … Şifu (Köksal Engür)

Angelina Jolie … Kaplan (Deniz Uğur)

J.K. Simmons … Kai (Erdem Çalışkan)

Jackie Chan … Maymun (Murat Aydın)

Seth Rogen … Mantis (Kadir Çermik)

Lucy Liu … Engerek (Deniz Çakır)

David Cross … Turna (Altan Erkekli)

Kate Hudson … Mei Mei (Özlem Özbay)

James Hong … Mr. Ping (Sait Seçkin)

Randall Duk Kim … Oogway (Ali Poyrazoğlu)

Steele Gagnon … Bao (Çağan Balkan)

Liam Knight … Lei Lei (Yasemin Çiçek)

Wayne Knight … Big Fun/ Hom-Lee (Tuğbey İstanbulluoğlu)

Barbara Dirickson … Panda Nine (Bedia Öztep)

Al Roker … Sum (Fatih Er)

Willie Geist … Dim (Fatih Özkul)

Fred Tatasciore … Usta Ayı (Berk Avcı)