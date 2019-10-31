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Kung Fu Panda filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Kung Fu Panda filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Mark Osborne ile John Stevenson'ın birlikte yönettiği Oscar adayı filmin orijinal seslendirme kadrosunda Jack Black, Ian McShane, Angelina Jolie ve Ian McShane gibi ünlü isimler bulunuyor. İşte Kung Fu Panda filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Magazin 31 Ekim 2019 - 20:14

Kung Fu Panda filminin konusu şöyle; beş yıldan uzun süren bir çalışma sonucunda ortaya çıkan animasyon harikası Kung Fu Panda’nın üç sloganı var: ”Kendi kahramanın ol!”, ”Panda-mania başlıyor!” ve ”Çok muhteşem olacak!” Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi'ni Kar Leoparı Tai Lung'dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar. Çevresine göre bu iş için biraz fazla kilolu ya da beceriksiz olabilir! Ancak zamanla kendisine inandığı takdirde neler yapabileceğini keşfeder.

KUNG FU PANDA FİLMİNİN OYUNCULARI

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