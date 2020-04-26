Kung Fu Panda konusu ne? Kung Fu Panda filmi ne zaman çekildi, kimler seslendirdi?
Mark Osborne ile John Stevenson’ın 2018 yılında birlikte yönettiği Oscar adaylığı da bulunan Kung Fu Panda filminin konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında kendine yer bulan bu komik animasyon filmi hakkındaki bilgiler haberimizde…
KUNG FU PANDA KONUSU NE?
Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar. Çevresine göre bu iş için biraz fazla kilolu ya da beceriksiz olabilir! Ancak zamanla kendisine inandığı takdirde neler yapabileceğini keşfeder.
KUNG FU PANDA TÜRKÇE KİM SESLENDİRDİ?
Okan Yalabık – Po
Köksal Engür – Şifu
Özlem Özbay – Mei Mei
Tarkan Koç – Li
Deniz Uğur – Kaplan
Erdem Çalışkan Kai
Murat Aydın – Maymun
Sait Çalışkan – Bay Ping