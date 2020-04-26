Kung Fu Panda konusu ne? Kung Fu Panda filmi ne zaman çekildi, kimler seslendirdi?

Kung Fu Panda konusu ne? Kung Fu Panda filmi ne zaman çekildi, kimler seslendirdi?

Kung Fu Panda serisi en çok bilinen animasyon filmlerinden biri. Bu eğlenceli serinin ilk filmi Kung Fu Panda bu akşam televizyonlarda olacak. Peki, Kung Fu Panda konusu ne? Kung Fu Panda filmini kimler seslendir? İşte detaylar…

Mark Osborne ile John Stevenson’ın 2018 yılında birlikte yönettiği Oscar adaylığı da bulunan Kung Fu Panda filminin konusu merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında kendine yer bulan bu komik animasyon filmi hakkındaki bilgiler haberimizde…

KUNG FU PANDA KONUSU NE?

Kung Fu fanatiği panda Po, Huzur Vadisi’ni Kar Leoparı Tai Lung’dan kurtarmak için Kung Fu dünyasına adım atar. Çevresine göre bu iş için biraz fazla kilolu ya da beceriksiz olabilir! Ancak zamanla kendisine inandığı takdirde neler yapabileceğini keşfeder.

KUNG FU PANDA TÜRKÇE KİM SESLENDİRDİ?

Okan Yalabık – Po

Köksal Engür – Şifu

Özlem Özbay – Mei Mei

Tarkan Koç – Li

Deniz Uğur – Kaplan

Erdem Çalışkan Kai

Murat Aydın – Maymun

Sait Çalışkan – Bay Ping