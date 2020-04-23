Kurabiye Canavarı Hadise

Sevgilisiyle birlikte geçirdiği ev karantinası günlerinde sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Hadise, bu defa esprili bir göndermede bulundu.

Sadece sesiyle değil aynı zamanda sahne şovları ve çekici kıyafet tercihleriyle de öne çıkan şarkıcı Hadise, ev karantinası günlerini pek çok ünlü gibi iyi değerlendirmeye çalışıyor. Bu süre zarfında sevenlerinden fazlaca ayrı kalmak istemeyen Hadise yaptığı sosyal medya paylaşımları ile kendisini hatırlatıyor.

Güzel şarkıcının hesabından yaptığı son paylaşım ise Susam Sokağı göndermesi oldu. Kendisini buradaki Kurabiye Canavarı’na benzeten Hadise, paylaştığı fotoğrafa da bu notu düştü.