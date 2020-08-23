Kuralsız filmi konusu ne? Kuralsız oyuncuları kimler?

Mücadeleye kaldığı yerden devam edecek olan Tris’in yolculuğunun bu ikinci ayağında da heyecan ve aksiyon eksik olmuyor. Peki Kuralsız filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
KURALSIZ FİLMİ KONUSU
Tris Prior (Shailene Woodley) sevdiği insanları ve kendini kurtarmak için amansız bir savaş vermektedir. Bir yandan da fedakarlık, kimlik, bağlılık, kurallar ve aşkla ilgili evrensel sorunlarla boğuşmaktadır. Üstelik savaş başlamak üzeredir ve herkes bir tarafı seçmek zorundadır, tarafsızlık söz konusu değildir. Telafisi mümkün olmayan hatalar söz konusudur ve Tris’in tek şansı “Uyumsuz”luğunu kabul edip öyle mücadeleye devam etmesidir.
KURALSIZ OYUNCULARI KİMLER?
Shailene Woodley = Beatrice “Tris” Prior
Theo James = Tobias “Dört” Eaton
Octavia Spencer = Johanna Reyes
Jai Courtney = Eric Coulter
Ray Stevenson = Marcus Eaton
Zoë Kravitz = Christina
Miles Teller = Peter Hayes
Ansel Elgort = Caleb Prior
Maggie Q = Tori Wu
Naomi Watts = Evelyn Johnson-Eaton
Kate Winslet = Jeanine Matthews
Mekhi Phifer = Max
Daniel Dae Kim = Jack Kang
Keiynan Lonsdale = Uriah Pedrad
Ashley Judd = Natalie Prior
Suki Waterhouse = Marlene
Janet McTeer = Edith Prior
Rosa Salazar = Lynn
Emjay Anthony = Hector
Jonny Weston = Edgar