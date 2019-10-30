Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kurşun 2. son bölüm izle

Kurşun dizisi 2. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep’i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Sevdiklerini koruyamamak ona girdiği çıkmazı sorgulatır. Kurşun 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kurşun 2. son bölüm izleme linki...

Kurşun dizisinin son bölümünde; Leyla, Zeynep'in ölüm emrine tanık olmuştur. Ancak İstanbul'un boğasının bu olayın arkasındaki isim olduğunu Orhan'a söyleyemez. Orhan Atmaca'nın davaya devam ettiğini bilen Nuri Kargı, nam-ı diğer İstanbul'un boğası, Orhan'ı durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Davayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır.

KURŞUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KURŞUN FRAGMAN

KURŞUN 2. BÖLÜM İZLE

Maktul Filiz Ertan'ın arkadaşı Gülce, olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini söyler. Orhan, Gülce'yi koruma altına alır. Elindeki tek tanık Gülce'dir ve bu tanık davanın seyrini değiştirecektir. Ancak Leyla da Orhan'dan haberiz eş zamanlı olarak Gülce'yi aramaktadır. Gözü karalığı ile davanın peşini bırakmayan Leyla, babasının yeni bir eşi olduğunu öğrenir.

Aydın, hayatında yaşadığı en büyük sevgiyi, aşkı, hayaller kurduğu kadını Zeynep'i kaybetmiştir. Zeynep'i koruyamamanın verdiği vicdan azabı ve içindeki büyük acı ile intikam peşine düşer. Bünyamin ustadan ve Orhan'dan gizli yaptığı planı başına dert açacaktır.

Orhan, Gülce'yi dava için saklamaya devam ederken Gülce, mahkemeye çıkmasını istemeyenler tarafından kaçırılır. Orhan'ın elindeki bu tek tanığı onların elinden alması gerekmektedir. Gülce'yi kurtarmak için bir planı vardır.

Hayatı boyunda adalete inanmış ve adaletin peşinden gitmiş olan Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir. Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır. Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir.

Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır. Aynı olay, iki karakteri yan yana getirir. Savcı Orhan Atmaca'nın davadan çekilmesini isteyen karanlık dünyanın insanları, onu mahkemeden vazgeçirmek için ellerinden geleni ardına koymamaya kararlıdırlar. Fakat Orhan Atmaca, ne olursa olsun, adaletin yerini bulması, suçlunun hak ettiği cezayı çekmesi için direnecektir.

Leyla Devrim ise, kimsenin görmediğini, kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sorarak, Orhan Atmaca ile aynı yoldan yürümeye kararlıdır. İşin arkasındaki karanlık dünya Orhan Atmaca'yı sevdikleriyle, hayatıyla tehdit ederken Orhan Atmaca'nın önünde iki seçenek vardır. Sonuna kadar adaletin peşinden gitmek ya da diğer herkes gibi saklanmak ve davadan kaçmak. Bu keskin viraj, Orhan Atmaca'nın, Leyla Devrim'in ve etrafındaki tüm insanların hayatlarını geri dönülmez biçimde değiştirecektir.