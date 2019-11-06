Kurşun 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kurşun 3. son bölüm izle

Kurşun dizisi 3. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; Orhan Atmaca, yılın davasında köşeye sıkışıyor. Artık elinde gizli bir tanık var. Kurşun 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kurşun 3. son bölüm izleme linki...

Kurşun dizisinin son bölümünde; gizli tanık Gülce korunmak için Orhan Atmaca'nın evine sığınıyor. Ancak Orhan farkında, Nuri Kargı'ya ulaşmak ve planlarını çözmek için Gülce'nin evinde saklanması yetmez. Fazlası gerek. Ve Orhan, Gülce'yi ateşe atacak o büyük planı kuruyor.

KURŞUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KURŞUN FRAGMAN

KURŞUN 3. SON BÖLÜM İZLE

Gülce'yi Nuri Kargı'yı yakalamak için yem olarak kullanacak. Bu planda ilk kez Leyla ve Orhan karşı karşıya değil, birlikte hareket edecekler. Leyla, babası Nuri Kargı'yla yüz yüze gelecek. Orhan'ın oyununda babasını yakalaması için yardım edecek.

Henüz kimse bilmiyor ama namlı İstanbul'un Boğası kendi küçük planlarını kurmaya başlayacak, Aydın ise Nuri Kargı'ya silah çekmenin ardından, aldığı kararların bedellerini ödeyecek. Bunca planın, acının, kederin içinde Orhan ve Leyla birbirlerine adım atacak. Geçmişlerindeki karanlıklara rağmen birbirlerine umut olacaklar.

Peşinde olduğu davanın yolunda kardeşi Zeynep'i kaybeden Orhan, bu işin arkasında olanları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Orhan bu büyük acıyı yaşarken, kendini de suçlamaktadır. Sevdiklerini koruyamamak ona girdiği çıkmazı sorgulatır. Leyla, Zeynep'in ölüm emrine tanık olmuştur. Ancak İstanbul'un boğasının bu olayın arkasındaki isim olduğunu Orhan'a söyleyemez. Orhan Atmaca'nın davaya devam ettiğini bilen Nuri Kargı, nam-ı diğer İstanbul'un boğası, Orhan'ı durdurmak için elinden geleni yapacaktır.

Davayla ilgili sürpriz bir gelişme yaşanır. Maktul Filiz Ertan'ın arkadaşı Gülce, olaya tanık olduğunu ve konuşmak istediğini söyler. Orhan, Gülce'yi koruma altına alır. Elindeki tek tanık Gülce'dir ve bu tanık davanın seyrini değiştirecektir. Ancak Leyla da Orhan'dan haberiz eş zamanlı olarak Gülce'yi aramaktadır. Gözü karalığı ile davanın peşini bırakmayan Leyla, babasının yeni bir eşi olduğunu öğrenir.

Aydın, hayatında yaşadığı en büyük sevgiyi, aşkı, hayaller kurduğu kadını Zeynep'i kaybetmiştir. Zeynep'i koruyamamanın verdiği vicdan azabı ve içindeki büyük acı ile intikam peşine düşer. Bünyamin ustadan ve Orhan'dan gizli yaptığı planı başına dert açacaktır.

Orhan, Gülce'yi dava için saklamaya devam ederken Gülce, mahkemeye çıkmasını istemeyenler tarafından kaçırılır. Orhan'ın elindeki bu tek tanığı onların elinden alması gerekmektedir. Gülce'yi kurtarmak için bir planı vardır.