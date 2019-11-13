Kurşun 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kurşun 4. son bölüm izle

Kurşun dizisi 4. bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; Orhan’ın hedefi, Kerim Paşa’ya ulaşmaktır. Adım adım Kerim Paşa’ya yaklaşmaktadır. Kurşun 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kurşun 4. son bölüm izleme linki...

Kurşun dizisinin son bölümünde; Orhan'ın Kerim Paşa'yı arayışındaki en büyük neden İstanbul'un Boğası'nın geçmişini öğrenmektir. Bu arayışta Orhan adım adım Boğa'nın yükselişinin, geçmişinde sakladıklarının sırlarını çözüyor.

KURŞUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KURŞUN FRAGMAN

KURŞUN 4. SON BÖLÜM İZLE

Orhan bir yandan hapishanede Aydın üzerinden kurduğu planla Serdar'ı sıkıştırıyor. Dört bir yandan İstanbul'un Boğası'nın etrafını kuşatıyor. Orhan, amaçlarına yaklaşırken Leyla'yı ise zor durumlar bekliyor, bir yandan Gülce'yle yaptığı röportaj gazetede başına dert oluyor. İşten çıkartılmayla yüz yüze geliyor.

Orhan'la ilişkisi gazetede müdürlerin kulağına çalınıyor. Leyla, ofiste Orhan Atmaca'nın davanın seyrini değiştirmek için kullandığı biri olarak görülüyor. Leyla, erkeklerin dünyasında yaptığı işlerle ayakları üzerinde durma mücadelesini bir başına veriyor.

Sevdiği adam intikam ve adalet arayışında savrulurken; Leyla'yı da babasıyla arasında geri dönülmez uçurumlara sürüklüyor. Leyla her şeye rağmen babasını sevmek isteyen bir kadınken; Orhan'ın Nuri'nin geçmişini arayışıyla Leyla hem babası hem de Orhan'la karşı karşıya gelecek.

Diğer yandan Nuri Kargı, Gülce'yi piyon olarak kullanmanın yollarını arıyor. Adım adım Gülce'nin zaaflarını kullanıyor.