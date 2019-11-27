Kurşun 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kurşun 6. son bölüm izle

Kurşun dizisinin 6. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizinin son bölümünde; Orhan ve Leyla büyük haber planlarının suya düşmesi ve Kerim Paşa’nın adaletin pençesinden kurtulması ile umutsuzluğa kapılsalar da pes etmezler. Kurşun 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kurşun 6. son bölüm izleme linki...

Kurşun dizisinin son bölümünde; Filiz Ertan'ın cinayetinde ise sürpriz bir gelişme yaşanır. Nuri Kargı'nın beklenmedik hamlesi ile Orhan ve Leyla bir darbe daha alırlar. Ancak Orhan tüm zorluklara rağmen mücadelesine devam eder.

KURŞUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kurşun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KURŞUN FRAGMAN

KURŞUN 6. SON BÖLÜM İZLE

Babası hakkında şok edici bir bilgiye ulaşan Orhan, annesini yaralayacağını bile bile zor bir karar alır. Leyla'nın da yardımıyla, babası hakkında çok önemli gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Kerim Paşa'nın girişimleri ile cezaevinden çıkan Serdar, Aydın'dan intikam almanın peşine düşer. Fakat Bünyamin ve Orhan'ın hamlesini hesaba katmamıştır.

Kerim Paşa ve Nuri, Fahri üzerinden kurdukları yeni planlarını hayata geçirirken hiç ummadıkları bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Orhan babasına ne olduğu sorusunun cevabını tehlikeli yollara başvurarak ararken, Leyla ise Nuri'nin karşısına şok edici bilgilerle çıkar. Orhan ve Leyla'nın birlikte yürüdükleri çetin yol ikilinin ilişkilerinin yeni bir boyuta ulaşmasını sağlayacaktır.

Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı’nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı’nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Ancak Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan’ın cinayetini Orhan Atmaca’nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan’ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce’nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.