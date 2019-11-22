Kurşun dizisi final yapıyor! Final bölümü tarihi belli oldu

Kurşun dizisi final yapıyor! Final bölümü tarihi belli oldu

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı, FOX TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisi final yapıyor. Kurşun, 7. bölüm ardından ekranlara veda edecek.

Yeni sezona büyük umutlarla başlayan ancak beklenen reytinglerin altında kalan Kurşun, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kurşun dizisi 7.bölümü itibariyle final yapacak.

KURŞUN FİNAL BÖLÜMÜ TARİHİ

Kurşun final tarihi belli oldu. Büyük umutlarla yeni sezona başlayan fakat istenilen reyting patlamasını yapamayan Kurşun yayınlanacak 7. bölüm ile ekrana veda edecek.

KURŞUN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan'ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce'nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.

Orhan’ın şimdiki hedefi, Kerim Paşa’ya ulaşmaktır. Adım adım Kerim Paşa’ya yaklaşmaktadır. Orhan’ın Kerim Paşa’yı arayışındaki en büyük neden İstanbul’un Boğası’nın geçmişini öğrenmektir. Bu arayışta Orhan adım adım Boğa’nın yükselişinin, geçmişinde sakladıklarının sırlarını çözüyor. Orhan bir yandan hapishanede Aydın üzerinden kurduğu planla Serdar’ı sıkıştırıyor. Dört bir yandan İstanbul’un Boğası’nın etrafını kuşatıyor.

Orhan, amaçlarına yaklaşırken Leyla’yı ise zor durumlar bekliyor, bir yandan Gülce’yle yaptığı röportaj gazetede başına dert oluyor. İşten çıkartılmayla yüz yüze geliyor. Orhan’la ilişkisi gazetede müdürlerin kulağına çalınıyor. Leyla, ofiste Orhan Atmaca’nın davanın seyrini değiştirmek için kullandığı biri olarak görülüyor.

Leyla, erkeklerin dünyasında yaptığı işlerle ayakları üzerinde durma mücadelesini bir başına veriyor. Sevdiği adam intikam ve adalet arayışında savrulurken; Leyla’yı da babasıyla arasında geri dönülmez uçurumlara sürüklüyor. Leyla her şeye rağmen babasını sevmek isteyen bir kadınken; Orhan’ın Nuri’nin geçmişini arayışıyla Leyla hem babası hem de Orhan’la karşı karşıya gelecek.