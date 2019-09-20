Kurşun dizisinden ilk fragman geldi! Engin Altan Düzyatan’ın yeni dizisi ne zaman başlayacak?

Kurşun yeni sezonun merak edilen dizileri arasında yer alıyor. Fox TV’nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kurşun’da Düzyatan bir savcıyı canlandıracak. Çekimlerine İstanbul'da devam dizi Ekim ayında Fox ekranlarında olacak.
KURŞUN DİZİSİ İLK FRAGMAN
KURŞUN OYUNCU KADROSU
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu'nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel'in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı “Kurşun”, ekim ayında başlayacak.
KURŞUN DİZİSİNİN KONUSU NE?
“Kurşun”, 1970'lerin İstanbul'unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim'in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.