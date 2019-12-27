Kurtarıcı filmi konusu ve oyuncu kadrosu… Kurtarıcı filminde kimler oynuyor?

Gerilim, aksiyon, macera, polisiye ve dram konularını içinde barındıran Kurtarıcı filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından ilgiyle arşatırılıyor. İşte Kurtarıcı konusu ve oyuncuları…
KURTARICI FİLM KONUSU
Harry Turner babası Leonard gibi CIA için çalışmaktadır. Sahada görev almak için can atar ama sürekli üstleri tarafından reddedilir. Prag kentinde görevlendirilmiştir ve babasının bir arkadaşının himayesindedir. Bir süre sonra Leonard, New Jersey’de başının belaya girdiği bilgisi gelir. Üst yönetim harekete geçer, Harry ekipte olup yardım etmek ister ama yine reddedilir. Harry, uyarılara kulak asmaz ve New Jersey’e gider. Arkasından onu bulması için görevlendirilen kişi ise sürpriz bir isimdir. Filmin yönetmenliğini Steven C. Miller üstlenirken, oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Kellan Lutz ve Gina Carano başı çekiyor.
KURTARICI OYUNCULARI
Bruce Willis
Rolü : Leonard Turner
Kellan Lutz
Rolü : Harry Turner
Steve Coulter
Rolü : Theodore Sitterson
Gina Carano
Rolü : Victoria
Christopher Rob Bowen
Rolü : Agent Nick Purvis
Nick Loeb
Rolü : Vinn
Summer Altice
Rolü : Denise
D.B. Sweeney
Rolü: Ken Robertson