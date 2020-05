Kurtarıcı filminde kimler oynuyor? Kurtarıcı filmi konusu ne?

Kurtarıcı filmi güçlü kadrosu ve aksiyon içeriğiyle dikkat çekiyor. Kurtarıcı filminde kimler oynuyor ve konusu ne konusu merak ediliyor. İşte Kurtarıcı konusu ve oyuncu kadrosu…

KURTARICI FİLM KONUSU

Harry Turner babası Leonard gibi CIA için çalışmaktadır. Sahada görev almak için can atar ama sürekli üstleri tarafından reddedilir. Prag kentinde görevlendirilmiştir ve babasının bir arkadaşının himayesindedir. Bir süre sonra Leonard, New Jersey'de başının belaya girdiği bilgisi gelir. Üst yönetim harekete geçer, Harry ekipte olup yardım etmek ister ama yine reddedilir. Harry, uyarılara kulak asmaz ve New Jersey'e gider. Arkasından onu bulması için görevlendirilen kişi ise sürpriz bir isimdir. Filmin yönetmenliğini Steven C. Miller üstlenirken, oyuncu kadrosunda Bruce Willis, Kellan Lutz ve Gina Carano başı çekiyor.

KURTARICI OYUNCULARI

Bruce Willis

Rolü : Leonard Turner

Kellan Lutz

Rolü : Harry Turner

Steve Coulter

Rolü : Theodore Sitterson

Gina Carano

Rolü : Victoria

Christopher Rob Bowen

Rolü : Agent Nick Purvis

Nick Loeb

Rolü : Vinn

Summer Altice

Rolü : Denise

D.B. Sweeney

Rolü: Ken Robertson