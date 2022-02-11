Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriye bıçakla saldırdı

'Arka Sokaklar', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerde oynadığı rollerle tanınan Bahadır Ünlü, Beyoğlu'nda eşiyle işlettiği kafede müşteriye bıçakla saldırdı. Ünlü, bıçağın sapını defalarca müşterinin kafasına vurdu.

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İstanbul Beyoğlu’nda geçen ay meydana gelen olayda, oyuncu Bahadır Ünlü eşiyle işlettiği müşterilere korku dolu anlar yaşattı.

Ünlü, olay esnasında eline bıçak alıp müşterinin üzerine yürüdü ve bıçağın sapıyla müşterisinin kafasına defalarca vurdu.

Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, o anların kamera görüntülerini alıp kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet’te yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

O DİZİLERDE OYNAMIŞTI

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında ‘Akvariom’ adlı İran-Türk ortak yapım bir filminde rol alarak başlayan Bahadır Ünlü, ‘Kurtlar Vadisi’, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Şefkat Tepe’, ’20 Dakika’, ‘Bizim Okul’, ‘Çukur’ ve ‘Ramo’ gibi dizilerde oynadığı ufak rollerle tanınıyor. (İHA)

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