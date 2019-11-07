Kurtlar Vadisi Vatan konusu ve oyuncuları: Kurtlar Vadisi Vatan nerede çekildi?

Kurtlar Vadisi serisinin dördüncü filmi Vatan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini Polat Alemdar’ın gözünden anlatıyor. Peki Kurtlar Vadisi Vatan nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları…
KURTLAR VADİSİ KONUSU
Kuzey Irak'ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz
Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dolardaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.
KURTLAR VADİSİ VATAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Kurtlar Vadisi Vatan isimli projenin çekimleri Antalya – Korkuteli ve civar köylerde tamamlandı.
KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI
Necati Şaşmaz – Polat Alemdar
Sinem Öztürk – Deniz Komutan
Cahit Kayaoğlu – Cahit Kaya
Nezih Işıtan – Dave
Şenol İpek – Başçavuş Ömer
Yücel Erten – Muhterem
Zümre Ertürk – Canan Öğretmen
Akın Ayvaz – Okumuş
Tuncay Beyazıt – Muhtar
İskender Altın –
Ertuğrul Şakar – Yasin
Erhan Ufak – Güllü Erhan
Oktay Dener – Gazi Dede
Esra İşgüzar – Seher Hemşire
Eyüp Ergüven –
Uğur Akdoğan – Cemal