Kurtlar Vadisi Vatan konusu ve oyuncuları: Kurtlar Vadisi Vatan nerede çekildi?

Kurtlar Vadisi Vatan konusu ve oyuncuları: Kurtlar Vadisi Vatan nerede çekildi?

Kurtlar Vadisi uzun yıllar süren televizyon macerası ardından seriye geçtiğimiz yıllarda Kurtlar Vadisi Vatan filmini de ekledi. Filmde 15 Temmuz günü gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ve mücadele anlatılıyor.

Kurtlar Vadisi serisinin dördüncü filmi Vatan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini Polat Alemdar’ın gözünden anlatıyor. Peki Kurtlar Vadisi Vatan nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları…

KURTLAR VADİSİ KONUSU

Kuzey Irak'ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz

Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dolardaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.

KURTLAR VADİSİ VATAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurtlar Vadisi Vatan isimli projenin çekimleri Antalya – Korkuteli ve civar köylerde tamamlandı.

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI

Necati Şaşmaz – Polat Alemdar

Sinem Öztürk – Deniz Komutan

Cahit Kayaoğlu – Cahit Kaya

Nezih Işıtan – Dave

Şenol İpek – Başçavuş Ömer

Yücel Erten – Muhterem

Zümre Ertürk – Canan Öğretmen

Akın Ayvaz – Okumuş

Tuncay Beyazıt – Muhtar

İskender Altın –

Ertuğrul Şakar – Yasin

Erhan Ufak – Güllü Erhan

Oktay Dener – Gazi Dede

Esra İşgüzar – Seher Hemşire

Eyüp Ergüven –

Uğur Akdoğan – Cemal