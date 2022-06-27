Kurtlar Vadisi’nin Tuncay’ı Osman Wöber’e veda

62 yaşındaki oyuncu Osman Wöber, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Osman Wöber için, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi.

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‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde ‘Deve Tuncay’ karakteriyle bilinen Osman Wöber geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti. Oyuncu için ilk tören Mecidiyeköy Büyük Sahne’de düzenlendi. Törene Wöber’in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber’in yanı sıra oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı.

Konuşmalarla başlayan tören, saygı yürüyüşüyle sona erdi. Oyuncu, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.





“ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM”

Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber’in acılı eşi Müge Wöber, “Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı. Erdemliydi. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluydum. Beni mutlu etti. Güzel bir hayat yaşadık. Her anlamda zengin bir hayat yaşadık. Onu çok özleyeceğim” dedi.

“BABAMLA ARTIK ANILARDA BERABER OLACAĞIZ”

Babasına veda eden Irmak Wöber, “Çok üzgünüz, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten kelimeleri bir araya getiremiyorum. Babamla artık anılarda beraber olacağız. Arkadaşlarının söyledikleri ve anlattıklarıyla babamı hatırlayacağım. Herkes çok güzel şeyler söyledi. Gelen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

“ONDAN ÖĞRENDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR”

Arkadaşına veda eden oyuncu Galip Erdal ise, “Başımız sağ olsun. Türk tiyatrosu çok önemli bir değerini yitirdi. Umarım gelecek nesil onun bıraktığı mirası daha ileri taşıyabilir. Hepimiz çok üzgünüz. Yeni bir yol açmıştı devlet tiyatrosunda. Şu ana kadar onun yaptığı hizmetleri ileri götürebilen yöneticimiz yok. Umarım gelecekte olacak ve onun izinden aydınlık günler görecek. 40 yıllık büyüğümdü. Aynı sınıfta, aynı okulda okuduk. Çok değerli bir büyüğümdü. Ondan öğrendiğimiz çok şey var. Dediğim gibi ayrılık çok zor ama biz ayrıldığımızı hissetmiyoruz” ifadesini kullandı. (İHA)