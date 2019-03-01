Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit oyuncuları kimler? İşte Kurtuluş Günü 2 filminin konusu

Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit adlı film özellikle televizyonda yayınlandığı günlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Güçlü kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çeken Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminde kimler oynuyor? İşte herkesin araştırdığı Kurtuluş Günü 2 filminin konusu…

KURTULUŞ GÜNÜ 2: YENİ KAÇIŞ FİLMİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Roland Emmerich imzalı 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü’nün 20 yıl ardından gelen devam filminin yönetmenliğini bir kez daha Emmerich üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi yeni isimler bulunurken, Vivica A. Fox ve Jeff Goldblum ilk filmdeki rolleri için geri dönüyor. İlk filmin başrollerinden Will Smith ise filmde yer almıyor. Uzaylıların dünyayı istila etmeye geldiği bir temayı işleyen ilk film gibi 2. devam halkası da aradan geçen 20 yılın ardından tekrar dünyayı istila etmeye karar veren uzaylı ırkını geri getiriyor. Dünya bir kez daha yokoluşun eşiğine gelmişken tanıdık ve yeni kahramanlar bir kez daha dünyayı kurtarmak için el ele veriyor.

KURTULUŞ GÜNÜ 2: YENİ KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Independence Day veya diğer adıyla Kurtuluş Günü filmini biliyorsunuzdur. Televizyonda birçok kez de yayınlandı. Kurtuluş Günü’nden sonraki 2.film hayal edilemeyecek ölçekte küresel bir felaket sunuyor. Tüm devletler Dünya’yı korumak için kurtarılan uzaylı teknolojisini kullanarak muazzam bir savunma programı konusunda işbirliği yapıyor. Ancak hiç bir şey uzaylıların gelişmiş ve görülmemiş kuvvetine hazır değil. Sadece birkaç cesur erkek ve kadın yok olmanın eşiğine gelen dünyamızı kurtarabilir.