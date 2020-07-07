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Kurtuluş Günü Felaketi konusu ve oyuncu kadrosu… Kurtuluş Günü Felaketi’nde kimler oynuyor?
Kurtuluş Günü Felaketi konusu ve oyuncu kadrosu… Kurtuluş Günü Felaketi’nde kimler oynuyor?
Kurtuluş Günü Felaketi aksiyon ve gerilim içerikli senaryosuyla geçtiğimiz yıllarda izleyici karşısına çıktı. Kurtuluş Günü felaketi filminin televizyon ekranlarında yayınlanacağı günlerde konusu ve oyuncuları merak konusu oluyor. Peki Kurtuluş Günü Felaketi filminde kimler oynuyor ve konusu ne?
Magazin 7 Temmuz 2020 - 16:08

Kurtuluş Günü felaketinin yönetmenliğini W.D.Hogan yapıyor ve film macera ve bilim kurgu türü seven film tutkunlarına hitap ediyor. Oyuncuları ve konusu ise şu şekilde…

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: W.D. Hogan

Oyuncular:
Casey Dubois
Tom Everett Scott
Ryan Merriman
Keenan Tracey
Michael Kopsa
Jill Teed
Emily Holmes
Andrea Brook

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ KONUSU

Dünya, gizemli bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bu saldırıyı önleyecek tek bir teknoloji vardır. Fakat bu teknolojiyi çalıştırmak hiç de kolay değildir. Küçük bir kasabada itfaiyeci olan Pete Garsette ile bilim adamları biraraya gelerek dünyayı bu saldırıdan kurtarmaya çalışırlar.

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