Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin oyuncuları kim? İşte Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu

Roland Emmerich imzalı 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü'nün 20 yıl ardından gelen devam filmi Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu ve oyuncuları sinamaseverler tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de vizyona girdiği tarih olan 24 Haziran 2016 tarihinden itibaren 8 hafta boyunca gösterimde kalan film 236.648 seyirci tarafından izlendi ve 3.057.921,58 TL hasılat elde etti. İşte Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu ve oyuncuları...

Vizyona girdiği dönemde büyük yankı uyandıran Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filminin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi yeni isimler bulunuyor. İşte Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit filmiyle ilgili detaylar…



KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİ KONUSU

Kurtuluş Günü’nün üzerinden 20 yıl geçmiştir ve tüm dünya devletleri birlikte çok daha gelişmiş bir savunma sistemini kullanmaktadır. Hatta Ay’a da bir üs yapılmıştır. Ancak mağlup olmalarından hemen önce uzaya yardım çağrısı yapan yaratıkların çağrısı alınmıştır ve uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaktır. Dünyanın geleceği, bir grup insanın göstereceği kahramanlıklarka belirlenecektir.

Uzaylıların dünyayı istila etmeye geldiği bir temayı işleyen ilk film gibi 2. devam halkası da aradan geçen 20 yılın ardından tekrar dünyayı istila etmeye karar veren uzaylı ırkını geri getiriyor. Dünya bir kez daha yokoluşun eşiğine gelmişken tanıdık ve yeni kahramanlar bir kez daha dünyayı kurtarmak için elele veriyor.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi yeni isimler bulunurken, Vivica A. Fox ve Jeff Goldblum ilk filmdeki rolleri için geri dönüyor. İlk filmin başrollerinden Will Smith ise filmde yer almıyor.