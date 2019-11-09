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Kuruluş Osman 1. bölüm yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman 1. bölüm yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman dizisi fragmanlarının yayınlanmasının ardından ilk bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. ATV'de yayınlanacak Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'i Burak Özçivit oynayacak. rtuğrul Bey'i ise Engin Altan Düzyatan oynamıştı. İşte Kuruluş Osman ilk bölüm tarihi…
Magazin 9 Kasım 2019 - 20:56

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi Kuruluş Osman fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Kuruluş Osman dizisi yakında izleyici ile buluşacak. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandırıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm tarihi…

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

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