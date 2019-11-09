Kuruluş Osman 1. bölüm yayın tarihi belli oldu! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Televizyonun en çok izlenen dizilerinin başında gelen Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi Kuruluş Osman fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Kuruluş Osman dizisi yakında izleyici ile buluşacak. Oyuncu kadrosunda da değişikliklere gidilecek olan dizi de Osman karakterini Burak Özçivit canlandırıyor. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? İşte Kuruluş Osman dizisinin ilk bölüm tarihi…

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI

“Yüce Rabbim şahidim olsun babamın kutlu sancağını asla düşürmeyeceğiz. Ben ve benim evlatlarım bu kutlu sancağı yedi cihana yaymak için yitesiye mücadele edeceğiz.” #KuruluşOsman ilk bölümüyle 20 Kasım Çarşamba #atv‘de başlıyor! @Kurulusosmanatv @mmehmetbozdag @bozdagfilm pic.twitter.com/W9tPFK4fIU — atv (@atvcomtr) November 9, 2019

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü 20 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN FRAGMANI