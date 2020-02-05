Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. son bölümü izle

Kuruluş Osman dizisinin 9. bölümü bu akşam takipçileriyle buluştu. Beğeniyle takip edilen dizinin son bölümünde; Osman ve Alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Peki Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin son bölümü izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı...

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 9. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Kuruluş Osman son bölümünde; Alişar soluğu Dündar Bey’in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador’un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia’nın oyununu boşa çıkarabilecek midir? İşte Kuruluş Osman 10. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuruluş Osman dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 9. BÖLÜM ÖZETİ

“Toprağa su katarsan balçık, kan katarsan vatan olur!”

Osman ve Alpleri, Yannis’in emriyle Şeyh Edebalı’ya pusu kuran Kalanoz’un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar’ın kale kumandanı Kalanoz’u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz’un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar’ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman’ın yaptığından emindir ve Alişar’ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey’in otağında alacaktır. Osman ve Alişar Bey arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır? Oğlunun katili Salvador’un şehadet getirmesinden sonra Bamsı ne yapacaktır? Osman Sofia’nın oyununu boşa çıkarabilecek midir?