Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Kuruluş Osman 12. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 12. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. İşte Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın 12. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar’dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay’a karşı oyun kurmaktadır. Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 13. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 12. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 12. BÖLÜM ÖZETİ

“Zalimleri ezebiliriz, yeter ki inanalım!”

Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay’a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası’na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun’a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir. Dündar, obanın akıbeti için Balgay’a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar’dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay’a karşı oyun kurmaktadır. Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi? Bamsı ve Bala’nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur’un ölümüne engel olabilecek mi?