Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 15. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 15. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Peki Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman’ın 15. bölümü bu akşam yayınlandı. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. İşte Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 15. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 15. BÖLÜM ÖZETİ

“Biz ecelden korkmayız imanımızla savaşır, şehadeti kovalarız!”

Ağabeyi Gündüz’ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay’ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş’u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay’a karşı hamlesini yapar. Balgay’ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey’in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey’den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia’yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?