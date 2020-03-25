Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. son bölüm izle…

ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Yayınlanan bölümde; Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti merak konusu olurken, Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacağı heyecanla bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey’e meydan okur. Osman Bey, Dündar’a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar’ın ardından Kayı Obası’nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay’ın akıbeti ne olacak? Oğlunu ve Dündar Bey’i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey’e sırrını açıklayacak mı? Batur’u öldüren Alişar Bey, Konya’dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?