Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 17. son bölüm izle…

ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurmak istiyor.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMAN
16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?