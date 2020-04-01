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Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 17. son bölüm izle…
Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 17. son bölüm izle…
Kuruluş Osman dizisi 16. bölümü ile ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlanan son bölümde; Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olmak için elinden geleni yapıyor. Peki Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki...
Magazin 1 Nisan 2020 - 21:13

ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurmak istiyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey’e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor?