Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 18. son bölüm izle…

ATV ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Son bölümde; Gündüz Bey, Alişar’ın baskısına karşı Kayı Obası’nı koruyabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMAN
18. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesiyle kurulacak Moğol-Bizans ittifakına engel olmak üzere güçlerini birleştiren Osman Bey ve Balgay; Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Zöhre Hatun ve Aygül, Dündar’a nasıl destek verecek? Gündüz Bey, Alişar’ın baskısına karşı Kayı Obası’nı koruyabilecek mi? Geyhatu, Osman Bey’in Bizans prensesi Adelfa’yı elinden almasına nasıl yanıt verecek?