Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı! Cüneyt Arkın ilk kez sahneye çıktı

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon tanıtımını yayınlandı. Kadrosunu Cüneyt Arkın gibi bir efsane ile güçlendiren Kuruluş Osman’ın yayın tarihi ise duyurulmadı.

Bozdağ Film'in yapımcılığında hayata geçirilen Kuruluş Osman'da yeni sezon Cüneyt Arkın'ın yanı sıra Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı, Bahtiyer Engin ve Seray Kaya gibi isimler de sahne alacak.

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON FRAGMAN

SEZON FİNALİNE NELER OLMUŞTU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?