Kuruluş Osman 2. sezon fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların izlenme rekorları kıran dizilerinden Kuruluş Osman yeni sezona hazırlanıyor. 27. bölüm ile sezon finali yapan Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. 2. sezonda Cüneyt Arkın, Ahmet Yenilmez, Erkan Avcı, Bahtiyer Engin ve Seray Kaya gibi isimlerin yer alacağı Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi hakkındaki bilgiler sayfamızda...

Yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman’ın yeni sezonu için geri sayım başladı. ATV Ana Haber ve dizinin resmi Twitter hesabından yeni sezonun ilk tanıtımı paylaşıldı. Birçok ünlü ismin dahil olduğu Kuruluş Osman 24 Haziran’da ilk sezonunu tamamlamıştı.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman dizisinin 2. sezon tanıtımının yapılmasıyla, dizinin ne zaman başlayacağı da merak edildi. Yeni sezon tanıtımında duyurulması beklenen yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimleri devam eden Kuruluş Osman’ın yeni sezona eylül ayı sonlarında ya da ekim ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.



SEZON FİNALİNE NELER OLMUŞTU?

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?