Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 1. bölüm izle

Uzun zamandır tanıtımı yapılan ve merakla beklenen Kuruluş Osman dizisi birinci bölümüyle ATV ekranlarında yerini aldı. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner, Ayşegül Günay, Alma Terzic'in yer aldığı diziden 2. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 2. bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 1. bölüm izleme linki...

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey “Bu kaleyi onlara mezar etmezsem bana da Ertuğrul’un oğlu Osman Bey demesinler.” diye meydan okuyor. Tekfur ile anlaşıp hem tekfurun hem de Aybars’ın hayatına kasteden hainleri bulmak isteyen Osman Bey, kaleden ayrılamadan bir felaketle karşılaşıyor. Tekfur, Sofia ve onun sevgilisi tarafından öldürülüyor. Bu cinayet Osman Bey’in üzerine kalıyor.

KURULUŞ OSMAN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM İZLE

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey’in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos’un dostluğu değildir.

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey’in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı’nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.