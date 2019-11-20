Kuruluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 1. bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey “Bu kaleyi onlara mezar etmezsem bana da Ertuğrul’un oğlu Osman Bey demesinler.” diye meydan okuyor. Tekfur ile anlaşıp hem tekfurun hem de Aybars’ın hayatına kasteden hainleri bulmak isteyen Osman Bey, kaleden ayrılamadan bir felaketle karşılaşıyor. Tekfur, Sofia ve onun sevgilisi tarafından öldürülüyor. Bu cinayet Osman Bey’in üzerine kalıyor.
KURULUŞ OSMAN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
“Tekfur öldü, cinayet üzerime kaldı!”#KuruluşOsman yeni bölümüyle 27 Kasım Çarşamba 20.00’de #atv‘de!@Kurulusosmanatv @mmehmetbozdag @bozdagfilm pic.twitter.com/vimf5MBj43
— atv (@atvcomtr) November 20, 2019
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey’in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos’un dostluğu değildir.
Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey’in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı’nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.