Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 19. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam 19. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor. Peki Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı...

Her hafta çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde, Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? soruları yanıtını buldu. Peki Kuruluş Osman 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 19. SON BÖLÜM İZLE





KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM ÖZETİ

Gün gelecek bu topraklara hilal parıltısı yayılacak!

‘Kuruluş Osman’ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin’in Prenses Adelfa’yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar’ın karşısına dikiliyor… Bala Hatun ölecek mi? Dündar’ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?