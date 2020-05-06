Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 20. son bölüm izle)

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 20. bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümde Kayı Boyu'dan işler daha da kızıştı. Osman Bey'in Dündar'a söyledi sözler ise bölümün en güzel yanları olarak dikkat çekti. Peki 21. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar…
KURULUŞ OSMAN 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sevilen dizi Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizde olacak.
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI
KURULUŞ OSMAN 20. SON BÖLÜM İZLE
KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM ÖZETİ
‘Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor… Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?