Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 20. son bölüm izle)

Çarşamba akşamlarının sevilen dizilerinden Kuruluş Osman, birçok dizinin setlerine ara verdiği şu günde yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. Peki, Kuruluş Osman 21. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki...

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 20. bölüm ile ekranlara geldi. Son bölümde Kayı Boyu'dan işler daha da kızıştı. Osman Bey'in Dündar'a söyledi sözler ise bölümün en güzel yanları olarak dikkat çekti. Peki 21. bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Kuruluş Osman dizisinin 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı takdirde haberimizde olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 20. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 19. BÖLÜM ÖZETİ

‘Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor… Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?