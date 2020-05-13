Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 21. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 21. bölüm ile ekranlara geldi. Salgın nedeniyle birçok dizi çekimlerine ara verirken Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin bu haftaki son bölümünde; Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Peki Kuruluş Osman 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki...

Her hafta çarşamba günü ekranlara gelen ve büyük beğeni ile takip edilen Kuruluş Osman dizisinin 21. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizi takipçileri heyecanla takip ettiği son bölüm ardından yeni bölüm fragmanını merak etti. Kuruluş Osman son bölümünde; Balgay, Osman Bey’i darağacına asarken, oğlu Bahadır’la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. İşte Kuruluş Osman 21. son bölüm izleme sayfası ve 22. yeni bölüm fragmanı…

KURULUŞ OSMAN 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 22. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızda olacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN 21. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Allah’tan gayrı kudret bilmeyiz!”

Aygül’ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. “Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman” diyen Balgay, Osman Bey’i darağacına asarken, oğlu Bahadır’la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar’ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası’nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar’la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey’e yardım edecek mi?