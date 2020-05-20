Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 22. son bölüm izle)

ATV ekranlarında her çarşamba yayınlanan ve beğeniyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin bu hafta 22. bölümü izleyici ile buluştu. Kuruluş Osman’ın bu akşamki son bölümünde Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? soruları yanıt buldu. İşte Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı ve 22. son bölüm izleme sayfası…

KURULUŞ OSMAN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuruluş Osman dizisinin 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının kısa süre sonra yayınlanması bekleniyor. Fragman geldiği anda sayfamıza yüklenecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 22. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Nice diyarlar senin ve neslinin gayretiyle İslam beldesi olacaktır!”

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı’nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak? Dündar, Kayı Obası’nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar’la evlenen Aygül, Osman Bey’den intikam almak için ne yapacak?