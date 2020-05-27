Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 23. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 23. bölümüyle izleyici karşısına çıkdı. Dizinin son bölümünde, Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Peki Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki...

Atv ekranlarının sevilen dizisi ve pandemi sürecinde ekranlara gelen nadir dizilerden olan Kuruluş Osman’ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Kuruluş Osman 23. bölümünde; Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirir. Dündar ve Alişar’ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır’ın akıbeti ne olacak? İşte Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

KURULUŞ OSMAN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 24. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda paylaştığımız link üzerinden takip edebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN 23. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir!”

Bala Hatun’la evlenen ve Şeyh Edebalı’nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey’i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey’i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır’ı Kayı Obası’na getirir. Dündar ve Alişar’ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır’ın akıbeti ne olacak? Osman Bey’in, Bala Hatun’la evlenmesi Kayı Obası’nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman’ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar’ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?