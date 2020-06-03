Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Kuruluş Osman 24. son bölüm izle)

Son zamanların en çok takip edilen dizilerinden olan Kuruluş Osman bu akşam 24. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Peki Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası...

Kuruluş Osman bu akşam 24. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı her çarşamba günü izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yine nefesleri kesti. Kuruluş Osman son bölümünde; Kayı Obası’nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Peki Kuruluş Osman 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KURULUŞ OSMAN 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının gece yarısında gelmesi bekleniyor. Kuruluş Osman dizisinin fragmanı geldiği anda haberimizde olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 24. SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜM ÖZETİ

“Kayı Obası kocaman bir mezarlık olacak!”

Osman Bey, Bala Hatun’la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası’nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar’ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası’nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek. Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar’la evlendirilen Aygül’ün akıbeti ne olacak?