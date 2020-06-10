Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 25. bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 25. bölümüyle ekranlara geldi. Büyük bir izleyici kitlesi bulunan ve pandemi döneminde yayınlan sayılı dizilerden olan Kuruluş Osman'ın son bölümünde; Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman, bu hafta 25. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Kuruluş Osman’ın son bölümü yine nefesleri kesti. Dizinin son bölümünde; Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. İşte Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı ve 25. son bölüm izleme linki…

KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yeni bölüm yayınının bitmesinden kısa bir süre sonra paylaşılacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 25. SON BÖLÜM İZLE

“Türk’ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır!”

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?