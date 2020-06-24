Kuruluş Osman 27. bölüm (Sezeon finali) izle! Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman?

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 27. bölüm ile sezon finali yaptı. Yayınlandığı her çarşamba akşamı izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın sezon finali bölümünde; Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 27. bölüm (Sezon finali) bölümü izleme ekranı...

ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 27. bölümü (Sezon finali) bu akşam ekranlara geldi. Kuruluş Osman sezon finali bölümünde heyecan doruktaydı. Son bölümde; Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? soruları yanıtını buldu. İşte Kuruluş Osman 27. sezon finali bölümü izleme sayfası ve diziden son gelişmeler…

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ EKRANLARA GELDİ

Kuruluş Osman dizisi bu akşamki yeni bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finaliyle yaz sezonuna giren dizinin yeni sezona ise Eylül ya da Ekim ayında başlaması bekleniyor. Sevilen dizi Kuruluş Osman’ın 27. sezon finali bölümü yayıncı tarafından yüklendiği anda aşağıdaki link üzerinden izlenebilecek.

KURULUŞ OSMAN 27. SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ İZLE





KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

“Biz Türkler zalimlere musallat olan Allah’ın gazabıyız!”

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi’ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia’yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor. Osman Bey, Sofia’nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia’ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey’in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun’dan intikamını alacak mı?