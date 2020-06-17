Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kuruluş Osman 26. son bölüm izle)

Kuruluş Osman dizisi bu akşam 26. bölümüyle ekranlara geldi. Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümü yine nefesleri kesti. Dizinin son bölümünde; Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit oluyor. Peki Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı...

Her hafta çarşamba akşamı büyük ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisi bu akşam 26. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kuruluş Osman’ın son bölümünde; Osman Bey Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki…

KURULUŞ OSMAN 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda olacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN 26. SON BÖLÜM İZLE

“Kavgamız; şehitlerimiz, gaziyanlarımız, tüm mazlumlarımız için!”

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası’na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirerek Sofia’nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor.

Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası’ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp’in akıbeti ne olacak?

Ağabeyi Konur’u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun’a neden cephe alıyor? Osman Bey’in elinden kaçan Sofia’nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?