Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 2. son bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında Osman Bey “Allah’ım bu toprakları aşan ufuklarımı, haritalara sığmayacak hayallerimi bilen sensin. Bu düşü gerçek eyle…” diye dua ediyor. Osman Bey, yeni bir devletin sinyallerini verir.

KURULUŞ OSMAN 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 2. SON BÖLÜM İZLE

Osman, Bamsı Bey’in oğlu Aybars’ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur’u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman’ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman’ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos’un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası’nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos’u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey’in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos’un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey’in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı’nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.