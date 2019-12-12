Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 4. son bölüm izle

Kuruluş Osman 5. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerinde; Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel, İsmail Hakkı, Tuğrul Çetiner gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde; Bala Hatun, kaçırılıyor ve bütün işkencelere rağmen ser verip sır vermiyor. Osman Gazi ise Bala Hatun'u kurtarmak için elinden geleni ardına koymuyor ve Bala Hatun'u zalimlerin elinden kurtarıyor. İşte Kuruluş Osman 4. son bölüm izleme linki...

Kuruluş Osman dizisinin 4. son bölümünde; Osman Gazi “Kanımda dolaşan deli taylar üzerine and olsun ki diriliş ateşini yakacağım!” diyor. Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı’nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun’dan istediklerini öğrenebilmek için çeşitli işkenceler yapar.

KURULUŞ OSMAN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

KURULUŞ OSMAN 4. SON BÖLÜM İZLE

Osman ise esiri Teokles’i kaçıran Batur Alp’a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun’un kaçırıldığını öğrenen Osman zincierlerinin çıkarılmasını ister. İmdadına Bamsı Beyrek yetişir ve Osman’ı kurtarır.

Can yoldaşı Aybars’ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman’ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahibe kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

İşledikleri cinayeti Osman’ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman’ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey’in kızı Aygül’ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin’den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa’yı alarak kaleye gelmişti.

Kale’ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis’te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey’e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu.

Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia’nın peşine taktığı avcı namlı Teokles’i esir almıştı. Helen ile Sofia’nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia’nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü.

Teokles’i yakalayan Osman’ın önü ise Edebalı’ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman’ı, Edebalı’ya götürmüştü.