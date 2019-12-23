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Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı: Gün, hesap günüdür! İşte yeni fragman…
Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı: Gün, hesap günüdür! İşte yeni fragman…
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in savaş hazırlıkları sürüyor. İşte Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 23 Aralık 2019 - 10:23

Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldı. Burak Özçivit, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Özge Törer’in rol aldığı Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında Osman Bey’in, “Gün, hesap günüdür” sözleri dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN 6.BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor

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