Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 5. son bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde; Osman Bey, adalet arayışını sürdürür. Osman, Batur’u bıçakladığı için kafesli çadıra atılmıştı ancak Bala Hatun’u kurtarmak için kafesten kaçmayı başarır. Dündar Bey ve Osman obada yüzleşir. Dündar Bey, obayı Osman’ın toyluğuna kurban edemem der, onunla hesaplaşmak ister. Osman ise Dündar Bey’e meydan okur.
KURULUŞ OSMAN 6.BÖLÜM FRAGMANI
“Gün, hesap günüdür!”#KuruluşOsman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00’de #atv‘de!@Kurulusosmanatv @mmehmetbozdag @bozdagfilm pic.twitter.com/BBnPjHorIc
— atv (@atvcomtr) December 18, 2019
KURULUŞU OSMAN 5.SON BÖLÜM İZLE
Osman Bey, Dündar Bey’den atlarını serbest bırakmasını ister aksi halde oğlu Batur’u öldürmekle tehdit eder. Batur, Aybars’ın katillerini serbest bırakmış Osman da bu nedenle Batur’u bıçaklamıştı. Dündar Bey “Bizde kan kanla yıkanır” diye meydan okur.
Osman Bey, bu sözün karşısında “Madem kan kanla yıkanır.” der ve kendini bıçaklar. Gündüz Alp ise kardeşi Osman’ı korumak istemektedir.
Öte yandan Sofya, Kolonoz ve Yannis hain planlarına devam ederler. Plana göre Yannis idam edilecektir. Sofya ise buna izin vermek istemez.
Zöhre Hatun, kızı Aygül’ün Osman’a aşık olduğunu bilmektedir ve kızının Alişar Bey ile evlenmesi için harekete geçer.