Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 7. son bölüm izle

Kuruluş Osman 7. bölümü bu akşam izleyicileri ekranlara kilitledi. Dizinin son bölümünde Ertuğrul Bey'in hastalanması Kayı Obası'nda şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Peki Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme ekranı ve tüm detaylar.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 7. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne Ertuğrul Bey’in hastalanması ve Abdurrahjman Gazi’nin Dündar Bey’e kayı obasının idaresi için vekalet mührü vermesi olayları dikkatleri çekti. Peki Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanından bilgiler.

KURULUŞ OSMAN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman’ın 8. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde sayfamızda olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 7. BÖLÜM ÖZETİ

“Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!”

Ertuğrul Bey’in hastalandığı haberi Kayı Obası’nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey’e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador’un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman’ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun’u nasıl etkileyecektir? Osman’ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?